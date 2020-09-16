banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Tayland'da 10 bin ördek tarla temizliği için 'göreve çağrıldı'
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı.
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Tedavileri tamamlanan 3 kerkenez doğaya bırakıldı

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 3 KERKENEZ DOĞAYA BIRAKILDI

Çevre 16.09.2020, 14:58
2
Tedavileri tamamlanan 3 kerkenez doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’da doğal yaşam alanlarında yaralı olarak bulunan 3 kerkenez, tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da vatandaşlar arazide 3 tane yaralı kerkenez buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şubesine haber veren vatandaşlar, kuşları ekiplere teslim etti. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine götürülen kuşlar, buradaki 2 aylık tedavilerinin ardından iyileşerek yeniden doğaya bırakıldı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0