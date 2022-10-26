banner596

banner547

Son Dakika

Tedavi edilen kızıl tilki doğaya salındı

Afyonkarahisar’da yaralı halde bulunan ve Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi edilen kızıl tilki doğaya salındı.

Çevre 26.10.2022, 14:05 26.10.2022, 14:20
Tedavi edilen kızıl tilki doğaya salındı

Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yaralı halde bulunan kzıl tilki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM)’e getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Rehabilite edilen kızıl tilki, DKMP 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına bırakıldı.

#doğa koruma ve milli parklar #Afyonkarahisar #çevre
Yorumlar (0)