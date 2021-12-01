Tedavi altındaki ayı telef oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde, aracın çarpması sonucu vücudunun değişik yerlerinde kırıklar oluşmasından dolayı tedavi altına alınan ayı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Tendürek Dağı bölgesinde yaralı ayıyı gören sürücüler, durumu hemen jandarmaya bildirmişti. Çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturdukları ayıyı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına aldı. İki gündür tedavi altında tutulan ayı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayı, bugün öğle saatlerinde telef oldu.

“Bu tür ağır yaralanmalarda olumlu sonuç alınmaz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaptıkları bütün tedavilere rağmen ayıyı kurtaramadıklarını belirtti. Aracın çarpması sonucu ayının akciğer kanaması, ön ayak kırığı ve iç kanaması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Bu tür ağır yaralanmalarda olumlu sonuç alınmaz. Biz bundan sonraki kazalara meydan vermemek için yola çıkan sürücülerin şehir merkezinden çıktıktan sonra dikkatli ilerlemelerini istiyoruz. Doğada her zaman yaşayan bir canlı var ve bu canlılarımız da hareket halinde olabilirler” dedi.