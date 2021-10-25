TDV Gençlik Kolları iklim değişikliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Kolları tarafından küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çubuk 1 Dinlenme alanında gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü genç katıldı.

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü TDV Gönüllü Koordinatörü Fatih Muhammed Çakmak, “TDV Gençlik Kolları gönüllüleri olarak gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşümüzde, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekilerek, doğamızı korumaya dair etkinlikler yapılmıştır" dedi.

Çakmak daha sonra, “Su ve Çevre Bilinci” temalı sunumu ve TDV tarafından yürütülen gönüllülük ve Gençlik hizmetlerini anlattı.

Etkinlik kapsamında, uçurtma şenliği ile “Su ve Çevre” temalı yarışmalar düzenlendi. Yarışmayı kazanan Genç Gönüllülere “Su Ahlakı” kitabı hediye edildi.