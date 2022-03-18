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TCDD Taşımacılık, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”
TCDD Taşımacılık, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”
TCDD Taşımacılık, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”
Çevre 18.03.2022, 22:15
TCDD Taşımacılık, “İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.”