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TBMM Müsilaj Komisyonu Marmara Adası’nda

Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesi ve gelinen son noktayı araştırmak üzere kurulan TBMM Müsilaj Komisyonu, Balıkesir’in Marmara ve Avşa adalarında incelemelerde bulundu.

Çevre 09.09.2021, 17:13
TBMM Müsilaj Komisyonu Marmara Adası’nda

Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesi ve gelinen son noktayı araştırmak üzere kurulan TBMM Müsilaj Komisyonu, Balıkesir’in Marmara ve Avşa adalarında incelemelerde bulundu.


TBMM Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi’nde yaptığı incelemeleri bugün Balıkesir ile sürdürüyor. Komisyon, Marmara ve Avşa adalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yönetimindeki Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Müsilaj Komisyonu, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy eşliğinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemeler yaparak, tesisin işleyişi hakkında BASKİ yetkililerinden bilgiler aldı.


BASKi Genel Müdürü İzzet Günal, 2020 yılında devreye alınan tesisin günlük 1410 metreküp debi kapasitesi olduğunu ifade ederek, "Karbon, azot, fosfor giderimi yapılan atıksu arıtma tesisi çıkış suyu Marmara denizine deşarj edilmektedir. Çıkış değerleri SKKY yönetmeliğine uygundur. Arıtmanın maksadı, kanalizasyon suyunu bakterilerden ayırıp, karbon, azot ve fosforu izâle ederek (gidererek) temiz su haline getirmektir. Tesis çıkış suyu balık akvaryumunda kullanılmaktadır. Deniz eko sisteminin gelişmesine ve canlı popülasyonunun devamına elverişli çıkış suyu mevcuttur" dedi.

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