Tazmanya Adası açıklarında, 380 balina kıyıya vurdu.

Avusturalyalı yetkililer, Tazmanya Adası açıklarında geçtiğimiz günlerde havadan tespit ettikleri kılavuz balinaları kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Avusturyalı yetkililer, dün bir grup balinayı kurtarırken bugün de ikinci bir grubu kurtarmaya çalıştı. Yetkililer, bugün Tazmanya Adası kıyılarına vuran balinalardan 380’inin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bugüne kadar görülen en büyük kayıp olduğunu ifade eden uzmanlar, 50 balinanın kurtarıldığını 30 balinanın ise hala kurtarılmayı beklediğini aktardı.

Park ve Vahşi Yaşam Direktörü Nic Deka, “Başarabildiğimiz kadar çok balinayı kurtarmaya çalışacağız” dedi.

Deniz biyoloğu Kris Carlyon ise, balina ölümlerinin “Tazmnaya Adası’nda kayıtlara geçen en büyük kayıplar” olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan ve yerel balıkçılar ve gönüllülerden oluşan 60 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, Tazmanya Adası’nın Macquarie Limanı’nda tespit edilen 90 kılavuz ölü olarak bulunmuş, 25 kılavuz balina ise kurtarılmıştı.

Tazmanya Adası’nda kayıtlara geçen en büyük toplu kıyıya vurma olayı 1935 yılında yaşanmıştı. 294 balina Stanley kıyısına vurmuştu. 1996 yılında ise, 320 aynı cins balina Avusturalya’nın batısında bulunan Dunsborough’da mahsur kalmıştı. Yaklaşık 20’si kurtarılmıştı.