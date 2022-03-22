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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, "Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna’daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.
Tayvan’ın Hualien kenti açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan’ın Hualien kenti açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre 22.03.2022, 21:08
Tayvan’ın Hualien kenti açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.