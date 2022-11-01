Tayvan’da aşırı yağış toprak kaymasına neden oldu

Tayvan’da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması anbean kayıt altına alındı.

Tayvan’da son günlerde yaşanan aşırı yağışlar ülkenin dağlık kesimlerinde çok sayıda toprak kaymasına neden oldu. Ülkenin doğusunda yer alan Yilan şehrinin kuzeyindeki ana yolda meydana gelen toprak kayması çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Felakette ölen veya yaralanan olmazken, ana yol saniyeler içinde tonlarca toprak ve kaya parçasının altında kaldı.

Yetkililer, felaketin ardından dağ yollarında seyahat edecek olan kişileri muhtemel toprak kaymalarına karşı uyardı.