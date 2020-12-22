Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fil, kalp masajı ile hayata tutundu

Tayland’da otoyolda motosikletin çarptığı yavru fil, kurtarma görevlisinin yaklaşık 10 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Tayland’ın Chanthaburi ilinde otoyolda yavru bir file motosiklet çarptı. Yaralı filin yardımına yoldan geçen sağlık ve kurtarma görevlisi Mana Srivate koştu. Srivate, yaralı yavru fili yaptığı kalp masajı ile hayata döndürdü. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde Srivate’nin yan yatırılan file kalp masajı yaptığı görülüyor. Yavru filin kalp masajının ardından yaklaşık 10 dakika sonra bilincinin yerine geldiği belirtilirken, o anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Yavru fil, kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü. 26 yıllık kurtarma görevlisi olan Srivate, ilk kez bir file müdahale ettiğini belirterek, "Teorilere ve internette gördüğüm bir videodan yola çıkarak bir fil kalbinin nerede olacağını düşündüm. Fil hareket etmeye başladığında neredeyse ağlayacaktım" dedi.