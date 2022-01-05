Tatvan’ın bir yanı sis bir yanı güneş

Bitlis’in Tatvan ilçesinin bir bölümünde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken diğer kısmında ise vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Yağan kar yağışının ardından Tatvan’ın Rahva mevkiinde bazı yerler de sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşarken, diğer taraftan da vatandaşlar güneşli havanın ve oluşan eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Sahilin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlardan Ahmet Taş; “Üç gün önce İstanbul’dan geldim ve burası oraya göre bayağı soğuk bir yer. Ben böyle tahmin etmiyordum. Burası güzel olduğu kadar kışları da çetin geçiyor. Kışı çok güzel ama keşke yazın gelseydim çünkü buranın soğuğuna alışık değilim. İstanbul’da tişört ile gezerken burada iki kazak üst üste giyiyorum. Buranın soğuğuna alışabilmek çok zor” dedi.