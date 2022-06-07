Tatvan’daki rota, bisiklet tutkunlarına doğa ile iç içe bir seyahat sunuyor

Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarından biri olan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Tatvan-İncekaya rotası, doğaseverlere için eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Doğa ve bisiklet tutkunlarının yeni keşfetmeye başladığı Tatvan-İncekaya bisiklet rotası, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 20 kilometre olan rotanın bir tarafında masmavi Van Gölü manzarası yer alırken, bir tarafında yemyeşil orman ve yaylalar bulunuyor. Şehir gürültüsünden uzak, dinlenilebilecek birçok doğal alanın bulunduğu rotada yer alan sıradağlar ve Van Gölü manzarası ise bisiklet yolculuğunu daha keyifli bir hale getiriyor. Bisiklet sürmeye yeni başlayan kişiler için de en güzel rotalarından biri olan Tatvan-İncekaya yolu, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Tatvan-İncekaya yolu ile ilgili konuşan bisiklet tutkunu Sedat Güngör, rotanın kendilerine güzel manzaralar ve keyifli bir yolculuk sunduğunu söyledi. Güngör, “Şehrin stres ve gürültüsünden uzakta keyifli bir gün geçirmek için bu rotayı seçtik. Burası özellikle bisiklet tutkunları için çok güzel bir rota. Bizler de bu rotada hem bisiklet sürdük hem de güzel manzaralar eşliğinde bir yolculuk gerçekleştirdik. Bu güzel rotayı herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Bölgenin birçok güzelliğinin bulunduğuna, bu güzelliklerden birinin de Tatvan-İncekaya bisiklet rotası olduğuna dikkat çeken Hakkı Akay ise bu yolun Türkiye’nin en güzel bisiklet yolu rotalarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan, dronla görüntülenen Tatvan-İncekaya bisiklet rotasında seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.