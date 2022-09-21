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Tatvan’da toz fırtınası paniği
Bitlis’in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlar yaşattı.
Çevre 21.09.2022, 19:17
Bitlis’in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlar yaşattı.
Tatvan ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi. O anlar elektrik direğinde çalışma yapan işçinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne serdi.
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