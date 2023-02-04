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Tatvan’da dolunay manzarası hayran bıraktı
Bitlis’in Tatvan ilçe semalarında görülen dolunay görsel şölen oluşturdu.
Çevre 04.02.2023, 01:18
Bitlis’in Tatvan ilçe semalarında görülen dolunay görsel şölen oluşturdu.
Tatvan’da akşam saatlerinde şehrin semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi güzel görüntüler oluştururken, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çeken dolunay adeta geceyi aydınlattı. Kızıl rengiyle görenleri hayran bırakan dolunay, doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı tarafından fotoğraflandı. Atlı’nın objektifine yansıyan gökyüzünde parlaklığıyla adeta göz kamaştıran dolunay görüntülerinde Ay’ın kızılımsı anı kartpostallık manzara oluşturdu.