Tatile gelen gurbetçinin çevre duyarlılığı

Yaz tatili için Almanya’dan memleketi Karabük’e geldikten sonra çevredeki çöplerden rahatsız olan gurbetçi çocuklarıyla birlikte temizlik yaptı.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine geldi. Yaşadığı mahallede gezintiye çıkan İnam çevredeki çöplerden rahatsız oldu. Çocukları ile birlikte kolları sıvayan İnam, insanlar tarafından bırakılan çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. İnam’ın çocukları ile yaptığı çevre temizliği takdir toplarken, sergilediği davranış örnek oldu.

Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı olan Abdullah İnam, her yıl memlekete geldiklerinde aynı yerde çöplerin biriktiğini ve bundan rahatsız olduğunu belirterek, “Bizler yılda bir kere memleketimize gelebiliyoruz. Geldiğim zamanlar genellikle çocuklarımla doğa yürüyüşüne çıkarım. Geçen yıl temizlik yaptığımız bölgeye yine gittiğimizde çevreye birçok çöp atılmış. Çocuklarım manzaranın çok kötü olduğunu söyleyerek geçmiş yıllarda olduğu gibi temizlemek istediler. Bende onlara yardımcı oldum. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, ellerindeki çöpleri bir poşete koyarak çöp konteynerine atsınlar. Doğayı kirletmeyelim” dedi.