Tatil sitesini basan domuz sürüsü böyle görüntülendi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, bin 738 konutlu Artur Tatil Sitesini domuzlar basınca avcılar harekete geçti. Tatil sitesini basan domuz sürüsü site sakinleri tarafından görüntülendi. Balıkesir’den gelen 15 kişilik avcı timi, sitenin yanındaki Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda 6 domuzu vurdu.

Kuzey Ege’nin en önemli tatil sitelerinden olan Artur’da akşam saatlerinde site içine inen domuzlar, bahçeleri talan ederken, vatandaşları da korkuttu. Site yönetimi, Balıkesirli avcıları davet ederken, Balıkesir Altıeylül, Kepsut ve Bigadiçli avcılar köpekleri ile birlikte Artur’a geldi. Site yönetimi tarafından konuk edilen avcılara av fişekleri sağlandı. Karatepe mevkiindeki ormanlık alana köpekler salınırken, 6 adet domuz öldürüldü.

Öte yandan, geceleri siteye inen domuzların görüntüleri de kameralara yansıdı. Artur’da bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan avcılardan Erdinç Ziynetbaş, “Balıkesirli, Kepsutlu ve Bigadiçli avcılar olarak davet üzerine buraya geldik. Mera çok sıklık olduğu için istediğimiz gibi olmadı. Güzel bir gündü. Artur yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Ali Kebapıoğlu da, “Müdürümüz Arif Efetekin’in daveti üzerine buraya geldik. Bizi çok iyi ağırladılar. Burada 17 domuz olduğu belirlendi. Ancak biz 6 domuz vurabildik. Bizi burada ağırladılar. Mermilerimizi de sağladılar. Başta, Arif Efetekin olmak üzere tüm Artur yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Artur İşletme Şef Yardımcısı Haydar Erden ise, “Domuzlar zarar vermeye başlayınca avcıları davet ettik. Avımız kazasız belasız bitti. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Altıeylül Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Halit Çoban da, "15 kişilik ekiple geldik. Burada domuzlar rahatsızlık veriyordu. Kalabalık sürüyü bulamadık. Ama 6 domuz öldürüldü. Avı da kazasız belasız bitirdik" dedi.