Tatil merkezi Manavgat’ın sahilleri beyaza büründü

Antalya’nın Manavgat ilçesine 14 yıl sonra yağan kar sebebiyle sahiller beyaza büründü. Kar yağışının ardından açan güneşi fırsat bilen turistler sahilde yürüyüş yaptı.

Saat 11.00 sıralarında bir anda bastıran ve lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar kendini sokağa attı. En son 2002 ve 2008 yıllarında beyaza bürünen Manavgat o tarihten sonra ilk kez yoğun kar yağışına sahne olurken, kar yağışına vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Sabah erken saatlerde başlayıp saat 11.00 sıralarında yoğunluğunu artıran kar sebebiyle Manavgat sokakları beyaza döndü. Sokak ve caddelere dökülen vatandaşlar karın sevincini çıkarırken, bu tarihi anı bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Manavgat’ta çok uzun bir aradan sonra yağan kar sebebiyle hem şaşkın hem mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

Yaklaşık bir saat devam eden kar yağışı ilçe merkezi olduğu kadar sahillerde de etkili oldu. Manavgat ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kumköy sahili kar sebebiyle beyaza büründü. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan sahiller yaklaşık 3 santime ulaşan bembeyaz kar görüntüsüyle dikkati çekti.