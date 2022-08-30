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Tatar baraj gölüne 200 bin pullu sazan bırakıldı
Elazığ’da Tatar baraj gölüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 200 bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı.
Çevre 30.08.2022, 15:24
Elazığ’da Tatar baraj gölüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 200 bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı.
Gölleri balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 200 bin adet pullu sazan, Tatar barajı ve Tatar göletine bırakıldı. Yapılan balıklandırma çalışmaları Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edildi.
Depolarda bulunan balıklar görevliler tarafından araçlarla getirilerek göle salındı. Balıklandırma çalışmalarının süreceği bildirildi.
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