Tasmasını ağaca kaptıran köpek dere kenarında mahsur kaldı

Bolu’da dere kenarında bulunan çalılıkların arasına sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti.

Olay, Bolu’nun merkeze bağlı Yazıören köyü mevkiinde bulunan Büyüksu deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy girişinde bulunan çalılık alan içerisinde dolaşan köpeğin tasması devrilmiş ağaca takıldı. Ağaçtan bir türlü kurtulamayan köpeğin sesini dere kenarına evi yakın olan vatandaş fark etti. Köpeğin mahsur kaldığını gören hayvansever vatandaş önce kendisi köpeği bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı ancak çabası yeterli olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından köpek bulunduğu yerden çıkarıldı.