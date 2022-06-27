banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor

Bartın’ın merkez ilçeye bağlı Arıt köyünde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor.

Çevre 27.06.2022, 17:18
Taşma noktasına gelen dere evler için tehlike oluşturuyor

Bartın’ın merkez ilçeye bağlı Arıt köyünde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği Bartın’da sabah itibariyle bağlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Bartın merkezde bulunan Arıt Köyü’ndeki dere suyunun her dakika yükseldiğini ifade ederken Bartın Valiliği ise vatandaşlara mümkün oldukça dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve tehlike arz eden yapılardan uzak durulması uyarılarında bulundu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu