Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor

Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması sonucu nehir kenarında bulunan ovalarda biriken suların Selimiye Camii ile oluşturduğu manzara, deniz kenarı izlenimi vererek görenleri mest ediyor.

Edirne ve Bulgaristan’da son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte geçen haftalarda Tunca Nehri’nin bir kısmı yatağından taşmış, akan sular nehir kenarında bulunan ovalarda birikmişti. Biriken sular gündüz bir başka güzel gece bir başka güzel kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Türk-İslam mimarisinin zirvesi olarak görülen eşsiz mabet Selimiye Camisinin görüntüsü de sularla aynı açıda birleşince muhteşem görüntüler oluştu.

Gün batımında gökyüzünün kızıla çaldığı anın suya yansıması ve havanın kararmasıyla birlikte Selimiye Camisinin eşsiz görüntülerinin suyla buluşması görenleri kendine hayran bıraktı.