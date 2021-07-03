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Taşan dere sebebiyle kapanan yol tekrar açıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu kapanan ve onlarca aracın mahsur kaldığı Sapanca yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması neticesi tekrar trafiğe açıldı.

Çevre 03.07.2021, 19:28
Taşan dere sebebiyle kapanan yol tekrar açıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu kapanan ve onlarca aracın mahsur kaldığı Sapanca yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması neticesi tekrar trafiğe açıldı.

Kocaeli’de saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur yağışında Kartepe Maşukiye merkez mezarlığı mevkinde bulunan bir derenin taşması neticesi Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı. Derenin tıkanması neticesinde yaşanan taşkın sebebiyle trafiğe kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı. 3 saatin sonunda tıkanan rögar kapakları temizlendikten sonra yol trafiğe açıldı. Her yerin su altında kaldığını söyleyen Havva Tekcan isimli vatandaş, “Her yağmur yağdığında böyle tıkanıyor. Belediyenin kepçesi geldi. Buraları temizledi, yolu açtı. Ben de kapının önünü temizliyorum. Su boruları derenin içerisinden geçiyor" dedi.
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