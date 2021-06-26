Tarsus’taki orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor.

İlçeye 51 kilometre uzaklıktaki Kuşçular Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangın sabah saatlerine kadar süren çalışma sonunda söndürüldü.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü yangına bölge ekiplerin takviye geldi. Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren 3 söndürme helikopteri, müdahaleye yeniden başladı.

Havadan helikopter ile karardan ise çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve 10 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi.