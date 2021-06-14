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Tarsus’ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılanı, itfaiye ekipleri yakalayarak, dışarı çıkarttı.

Çevre 14.06.2021, 10:05
Tarsus’ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılanı, itfaiye ekipleri yakalayarak, dışarı çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 4011 Sokak No: 53’de A.Ş.’ye ait müstakil eve giren boz yılanı fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği arama-kurtarma ekipleri, ev içerisinde beyaz eşyaları ve mobilyaları çekerek yılanı bulunduğu yerden, ekipmanlar kullanarak yakaladı. Güvenli bir şekilde çıkartılan yılan daha sonra doğal ortamına salındı.
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