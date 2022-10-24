Tarsus Doğa Parkı yaban hayvanlarına merhem oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı’nda, doğada farklı nedenlerle zarar görerek yaralanan hayvanların bakım ve tedavileri yapılıyor.

Mersin başta olmak üzere Adana ve Osmaniye gibi çevre illerin kırsal bölgelerinde de yaralı olarak bulunan yaban hayvanları, Milli Parklar ve Doğa Koruma memurları tarafından, tedavileri yapılmak üzere Tarsus Doğa Parkı’na getiriliyor. Adana’da kırsal bölgede kapana sıkışarak yaralanan ve ayağı kopma tehlikesi yaşayan kurt yavrusu, Tarsus Doğa Parkı’nda yapılan başarılı tedavi ile sağlığına kavuştu.

Öte yandan avcılar tarafından farklı noktalarda vurularak yaralanan pelikanlar, göç sırasında tellere çarparak zarar gören leylekler ve yavru olarak bulunan baykuş da, Tarsus Doğa Parkı ekibinin ellerinde sağlıklarına kavuştular.

Tarsus Doğa Parkı Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, “Ağustos ayının ilk haftasında Adana Av Koruma’nın getirmiş olduğu kurt yavrumuz, sağ arka ayağını domuz tuzağında sıkıştırması sonucu yaralanmış. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Doğal ortamına bırakılmak üzere Adana Av Koruma’ya bilgi verdik. Yine Adana, Osmaniye bölgesinde avcılar tarafından ateşli silah ile yaralanan pelikanlar, su kenarında bulunup bize getirildi. Onlar da sağlıklarına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılacaklar” dedi.

Leyleklerin ise göç sırasında yaralandıklarını kaydeden Güngör, “Leyleklerimiz göç sırasında biraz aç ve susuz kaldıkları için, tellere takılmışlar. Ayaklarında ve kanatlarında problem olup, tedavilerine başlandı. 3,5 ay önce de yavru orman baykuşumuz, Av Koruma tarafından bize getirildi. Uzun süre besledik ve biraz büyüdü. Tedavisi tamamlanan hayvanlar, doğa koruma milli parklar personeline teslim edilerek, onlar tarafından salım işlemleri kontrollü olarak gerçekleştiriliyor” diye konuştu.