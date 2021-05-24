Tarla sulamak için şehir şebekesine zarar verdiler

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, bazı vatandaşların su isale hatlarını tahrip ederek tarla sulaması yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Kentte yaşanan su kesintisiyle ilgili açıklama yapan Ülker Cem Kaplan, “Van merkez ve bazı ilçelerin insani tüketim amaçlı su ihtiyacını karşılayan 1500’lük ve 2000’lik su isale hatlarımıza kırsal mahallerimizde bazı vatandaşlarımızın tahrip ederek tarla sulaması yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca hatlarımızın üzerinde meydana gelen bazı arızaların giderilmesi ve 15 bin metreküplük merkez su depomuza yeni bir bağlantı girişi yapabilmek için her iki isale hattı da bugün sabah 03.00’da kaynaktan kapatıldı. 24 saatlik su kesintisi uygulanarak bahse konu kaçak bağlantılardan oluşan 7 büyük fiziki kayıp giderilecek ve depo bakımı yapılacaktır. Teknik tüm ekip ve ekipmanımız hazır olup arıza ve bağlantılar hızlı bir şekilde bitirilecektir. Suyun en kıymetli olduğu bu dönemde, tarla sulaması yapmak için hatlarımıza hasar veren vatandaşlarımızın tamamı tespit edilmiş, konu ile ilgili kamu malına zarar vermek ve kaçak su kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.