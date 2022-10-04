Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Sever: "Suyu verimli olarak optimum seviyede kullanmamız lazım”

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Tekirdağ’da katıldığı toplantıda, “Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi altında olan bir ülke. Dolayısıyla hem iklim değişikliğine uyum çerçevesinde hem de gelecek kuşaklara miras olarak bırakacağımız suyu verimli olarak optimum seviyede kullanmamız lazım” dedi.

Meriç-Ergene Havza Yönetim Heyeti Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım koordinasyonunda "Havza Yönetim Heyetleri (HYH) Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever de katıldı.

“Su yönetimini iyi yapıyor olmamız lazım"

Toplantıda konuşma yapan Sever, “Bir taraftan da nüfus artışımız mevcut dolayısıyla baktığımızda yıllık 112 milyar metreküp gibi bir potansiyel suyumuz var. Dolayısıyla bu suyun yüzde 77’sini genelde yaklaşık 45 milyar metreküpünü tarımda kullanıyoruz. Geriye kalan yüzde 23’lük kısmını 13,5 milyar civarında, onu da sanayi ve kullanım suyu olarak kullanılmaktayız. 84 milyon olarak düşünürsek nüfusumuzu, şu anda kişi başına 1300 küsur metreküp olarak su tüketimimiz mevcut. Bu şunu gösteriyor, Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi altında olan bir ülke dolayısıyla hem iklim değişikliğine uyum çerçevesinde, hem de gelecek kuşaklara miras olarak bırakacağımız suyu verimli olarak optimum seviyede kullanmamız lazım. Bu da şunu bize gösteriyor. Su yönetimini iyi yapıyor olmamız lazım. Bakın sanayide bu bölgede özellikle sanayide su kullanımı çok fazla, peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Temiz üretim teknolojileri, yağmur sularının toplanması, arıtılmış atık sularının sistemde yeniden kullanılması ile beraber yıllık 3 milyar metreküp suyu yine ülkemize kazandıracağız. Şunu söylemek istiyorum, bireysel olarak sektörler olarak ve toplum olarak su için yapacağımız çok işler var. Bu işin yolun başındayız ama eminim ki sizin gibi valilerimiz başımızda olduğu sürece biz bunun altından kalkacağız” dedi.

"Başarıya ulaşmamız an meselesi"

Sever, açıklamasının devamında, “Çünkü bu bölgede özellikle Cumhurbaşkanımızın başlattığı şafak harekatı isimli, özellikle Ergene çerçevesinde çok fazla sayıda eylem planı var. Yanlış hatırlamıyorsam 15 ana, 19 tane eylem planı var ve bunlar tamamlanmış durumda. Avrupa Birliği’nin en büyük arıtma tesisi Vezirköprü yapılmıştır, tamamlanmış durumda atık suyunu bekliyor. Biz atık suyu bağlantı hattını da verebildiğimiz zaman bölgede tamamıyla suların arıtılması yönünde örnek bir çalışmayı tamamlamış olacağız. Çok güzel işler yapılıyor ama gidilecek yolumuz var. Şuna vurgu yapmak istiyorum. Bu şafak harekatı projesi diğer havzalarımıza da örnek olacak inşallah, bunu çok önemsiyoruz. Bu çalışmanın genel koordinasyonu merkezde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne verilmiş durumda. Burada da özellikle Tekirdağ Valimiz birebir konuyu takip ediyorlar. Allah razı olsun, saygılar sunuyorum, emekleri çok büyük. Başarıya ulaşmamız an meselesi. Kendisine katılıyorum, haftalık olarak bize su tahlil sonuçları geliyor ve Uzunköprü’de kimyasal oksijen ihtiyacı parametresi şu anda 50’lerde. Bu da sulama suyu kalitesinde bir değer. İnşallah biz bunu özellikle Ergene Bölgesi’nde arıtılmış atık sularının sanayide kullanımını sağlayarak da bir adım öteye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Ergene temizleniyor

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada, “Bir kısmı sulamada, bir kısmı temiz olduğu yerlerde belki içme suyunda kullanılıyor ve sonrası da sanayide kullanılıyor. Sanayide bir taraftan Ergene Nehri’nden su alarak kullanılırken, öbür taraftan da Ergene Nehri’ne sanayimizin atığı olan sular da ne yazık ki gidiyor. 2011 yılından bu tarafa Ergene Nehri’nin temizlenmesi için birtakım projeler ortaya konulmuş, ciddi bir planlama yapılmış ve bu projeyi hepimizin bildiği gibi derin deniz deşarj projesi, bitirilmeye çalışılıyor. Yani bugün baktığımızda geldiğimiz nokta şudur ki, bu proje hemen hemen bitmek üzere. Tüneller ya da kapalı borularla aktarım sistemleri bitirildi, çok az bir kısım kaldı. Bu arada tabii ki organize sanayilerimizin de altyapılarını kendi içlerinde bitirmeleri beklendi, bunların da çoğu bitti bir ya da bir buçuk kaldı. Bir kısmının bir yarımı var, bir tanesinin de tamamen altyapısının yapılmasını bekleniyor. Bunları da tamamladığımız zaman inşallah arıtılmış sular artık Ergene Nehri’ne belki şu anda verilmeyecek ama kirli su da verilmeyeceği için Ergene Nehri’nin temiz olarak akmasının temin edileceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çabalar da şu anda bölgede bulunan 9 tane organize sanayi bölgesindeki suların büyük bir kısmı bu sistem dahilinde artık arıtılıyor. Bu arıtmalar neticesinde kimyasal oksijen miktarının arttığını görüyoruz. Yani temizleniyor, bunun sonuçlarını biz hepimiz görebiliyoruz” diye konuştu.