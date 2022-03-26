Tarım ve Orman Bakanlığı: "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcıl

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."