Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan deprem felaketinden sonra yaraların sarılması için bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Deprem afetinden etkilenen bölgelerdeki arama - kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerini sürdüren Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar, vatandaşların yardımına koşuyor.

Et ve Süt Kurumu da bir dizi faaliyetle ilk günden itibaren afetzedelerin yanında yer alıyor. Depremzede üreticilerin hayvan alımlarını aralıksız sürdüren Et ve Süt Kurumu (ESK), felaketten etkilenen üreticilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını mahallinden teslim alıyor.

Depremzede üreticilerden gelen alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla karşılayan ESK, bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor.

Kurum görevlileri, üreticinin bakamadığı hayvanlarını talep etmesi halinde yerinden teslim alıyor. Deprem bölgesindeki üreticilerin hayvanlarını mahallinde teslim almak için Adana, Diyarbakır, Sivas ve Bingöl kombinaları sahada gece gündüz çalışma yürütüyor. Yerinden alınan kesimlik hayvanlar kombinalara, genç veya gebe hayvanlar ise bakım ve beslenmesi için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmelerine sevk ediliyor.

Yetiştiricilerden alınan 5 bin 350 ton süt üretime kazandırıldı

Et ve Süt Kurumu ayrıca, deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ süt alım taleplerini de değerlendiriyor. Bugüne kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici örgütleri ve özel sektörün koordinasyonuyla gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde bölgedeki yetiştiricilerin ürettiği yaklaşık 5 bin 350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı.

Et ve Süt Kurumuna ait soğutuculu tır ve kamyonlar İl Kızılay ve AFAD Müdürlükleri koordinasyonunda afetin ilk gününden itibaren bölgeye gıda sevkiyatlarını sürdürürken, Adana Et Kombina Müdürlüğü ise dağıtım ve depo merkezi olarak kullanılıyor. ESK, afetzedeler için bu güne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürününü bölgeye gönderirken 15 ton et ürününü de sevkiyata hazır hale getirdi.

Ayrıca Deprem bölgesine gönderilmek üzere hayırseverler tarafından ESK’ya verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ürünleri ve konserveler Kızılay’a teslim ediliyor.

Öte yandan, deprem bölgesindeki besiciler, talep ve sorunlarıyla ilgili olarak ESK’nin 0800 314 10 00 numaralı Besici Hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.