Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tüm bölge müdürlerine talimat verdi: "Tüm bölge Müdürlerimize talimatımdır. Birinci önceliğiniz; nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim e

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tüm bölge müdürlerine talimat verdi: "Tüm bölge Müdürlerimize talimatımdır. Birinci önceliğiniz; nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ-tepe demeden gece-gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim."