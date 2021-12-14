Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan "Nesli tükenmekte olan bir hayvan" üzerine yaptığı paylaşımların içeriğini duyurdu: "Bugün hepiniz, nesli tükenen canlılarımız için bir isim söylenmesini, bir açıklama yapılmasını bekliyor. Tek bir canlı ismi, bu büyük tehlikeyi adreslemeye yetmez. Sosyal medyada, nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve bunda da başarılı olduk".