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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli selden zarar gören Espiye ilçesi Ericek köyünde incelemelerde bulundu
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU GİRESUN'DA YAŞANAN SELDEN BÜYÜK ZARAR GÖREN ESPİYE İLÇESİNİN ERİCEK KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Çevre 28.08.2020, 13:56
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz hafta sonu Giresun’da yaşanan selden büyük zarar gören Espiye ilçesinin Ericek köyünde incelemelerde bulundu.
Beraberindeki AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile birlikte bu sabah Espiye ilçesi Ericek köyüne geçen Bakan Pakdemirli, yolun dere suları nedeniyle bir çok noktada tahrip olması nedeniyle köye bir süre yürüyerek ulaşabildi. Köylülerin dertlerini dinleyen Bakan Pakdemirli "Allah beterinden saklasın. Devlet burada inşallah. Azıcık daha sabır" diyerek yardım sözü verdi.
Bakan Pakdemirli, cuma namazını da Ericek köyündeki Merkez Camii’nde kıldı.
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