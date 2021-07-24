Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Arhavi’de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesi Artvin’in Arhavi ilçesinde bir dizi incelmede bulundu.

Arhavi ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan sel ve heyelanlar sonrası dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerini sürdürüyor. Afet bölgelerini inceleyerek vatandaşlarla sohbet eden Pakdemirli, sel ve su baskınlarına neden olan Kapistre Deresi ve çevresindeki ekiplerin aralıksız devam eden çalışmalarını takip etti. Bakan Pakdemirli Arhavi’de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Rize’deki afet bölgelerini inceleyecek.