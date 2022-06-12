Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil’den Ankara’daki selle ilgili açıklama: “Bir vatandaşımızla ilgili arama çalışmaları sürüyor”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Tatlar köyünde meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen sağanak, Altındağ ilçesine bağlı Tatlar köyünde sele dönüştü. Sele kapılan bir kişi hayatını kaybederken, kayıp olan bir kişiyi de arama çalışmaları bölgede ekipler tarafından sürdürülüyor. Sel bölgesine gelerek incelemelerde bulunan ve bilgi alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ise, bölgedeki devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Pakdil, şunları dedi:

“Bölgede çalışmalar devam ediyor. Bir tane can kaybımız var. Bir vatandaşımızla ilgili de arama çalışmaları sürüyor. Teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılıyor. Dron taramaları yapılıyor. 34 büyükbaş, 22 küçükbaş kaybımız var. Yaklaşık 90 ton civarında yem kaybı söz konusu. Yeniden tedarik edildi. Ahırlardaki hayvanlarımızı başka barınaklara naklettik. Bakımları yapılıyor. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacı da tedarik ediliyor. Haberleşme açısından da gerekli hazırlıklar yapıldı. Herhangi bir aksama yok. En yoğun olarak yürütülen faaliyet kaybolan vatandaşımıza ulaşma çabası.”