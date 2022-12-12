Tarım lisesi öğrencileri ilk tohumları toprağa bıraktı

Adıyaman’da 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda açılan Tarım Lisesi’nin (Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) öğrencileri ilk tohumları toprağa bıraktı.

Pandemi dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm dünyada tarım ve tarım ürünlerinin önemi arttı. Bir taraftan tarımsal alan ve üretim artarken, diğer yandan eğitimde de tarıma daha fazla önem verilmeye başlandı. Sadece yüksek öğretimde değil ortaöğretimde de tarım ve gıdayla ilgili okullar ve bölümler yaygınlaşıyor. Tarım eğitimini öncelik haline getiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman’da Tarım Lisesi (Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) kurdu. İlk yılda okul kontenjanı tamamen doldu. Tarım Lisesi öğrencileri tarımı sadece teorikte değil, uygulamalı eğitim ile öğreniyor. Okul binasının yanında bulunan 40 dönümlük alana öğrenciler buğday ekti. Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve öğrenciler ilk tohumları toprağa bıraktı.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022-2023 eğitim öğretim yılında Tarım Lisemizi açtık. Şuan öğrencilerimizle birlikte buğday ekimi yapıyoruz. Burada 40 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazimizde buğday ekimini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında 15 dönümlük alanda sera, Gölbaşı ilçemizde ise 100 dönümlük alanda Antepfıstığı bahçesi oluşturacağız. Buraya ektiğimiz ve daha sonra hasadını yapacağımız buğdaydan elde ettiğimiz unla da Perre Uygulama Oteli’nde ki fırınımızda ekmek yapacağız. İlimizdeki 20 bin öğrenciye yemek veriyoruz. Onların ekmeğini de oradan karşılayacağız. Adıyaman’ın çocukları hem tahsil yapmış olacak hem tarımı öğrenmiş olacak hem de bu ülkenin ekonomisine katkı sunacak. Öğrencilerimizi uygulamalı tarımın içine koyacağız. Tarım ülkemizin öncelikli konularındandır. Bakanlımızın da önceliğidir” dedi.

Öğrenciler ise, dersleri hem teorik hem de uygulamalı olarak işlediklerini söyledi. Tohum ekimi sonrasında öğrencilere çeşitli tarım aletleri hediye edildi.