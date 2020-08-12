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Tarım Bakanlığı'ndan iklim raporu: Yağışlar azalacak, gıda güvenliği sorun olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporuna göre önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek, kuraklık şiddetinde artış olacak.

Çevre 12.08.2020, 10:45
2007
Tarım Bakanlığı'ndan iklim raporu: Yağışlar azalacak, gıda güvenliği sorun olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, “İklim Değişikliği ve Tarım” başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, önümüzdeki yıllarda kuraklığın Türkiye’de geniş bölgelerde hissedileceği belirtilerek, tarım politikalarının 2-3 derece sıcaklık artışı baz alınarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre raporda, dünya genelinde 30 yıla kadar gıda fiyatlarında yüzde 85’e varan artışlar olabileceği ifade edildi.

Dünyada iklim krizinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de, kuraklığın geniş bölgelerde hissedileceği ve aşırı sıcak günlerin sayısının artacağı öngörülürken, bu sorunun ciddiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, iklim değişikliğinin etkileri, küresel sıcaklık artışıyla nelerin değişeceği ve bu krizin etkilerinin azaltılması için neler yapılabileceğine de yer verildi.

İklim değişikliğinin etkileri

  • Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek.
  • Ekstrem meteorolojik olaylarda artış, su kaynaklarında azalma görülecek.
  • Kuraklık şiddetinde artış olacak, su ve toprak kalitesi bozulacak.
  • Ekosistem bozulacak ve biyolojik çeşitlilik azalacak.
  • Ekolojik alanlarda kayma, tarımsal üretimde ve kalitede azalma yaşanacak.
  • Zararlılarda ve hastalıklarda artış görülürken, gübreleme ve ilaçlama sorunları olacak.
  • Sürdürülebilir gıda güvenliği sorunları baş gösterecek.

Küresel ısınmayla neler değişecek?

Küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın, küresel ortalama arazi verimlerini buğdayda yüzde 6, mısırda yüzde 7.4, pirinçte yüzde 3.2 ve soya fasulyesinde yüzde 3.1 azaltacağı öngörülüyor.

Dünya genelinde 3 derecelik sıcaklık artışları için (2050 yılı civarında) yüzde 25-50 seviyesinde verim kayıpları yaşanacağı tahmin ediliyor.

Toprak verimliliğinin azalmasıyla birlikte topraktaki besin elementlerinde de azalmalar görülmekte. Bu durum da daha fazla kimyasal gübre kullanmaya zorluyor.

Etkileri azaltmak için neler yapılabilir?

  • Türkiye’nin önümüzdeki 10 ve 20 senenin tarım politikaları belirlenirken, 2-3 derece sıcaklık artışı ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve politika planları bu çerçevede yapılmalıdır.
  • Tarımın olumlu etkilenmesi için yapılabilecek uygulamalar arasında yağmur hasadı kullanılmalı.
  • Tasarruflu su kullanımı, doğrudan ekim yöntemi, rüzgar perdesi uygulanmalı.
  • Gübreleme, arazi toplulaştırma, organik tarım, biyoenerji kaynakları da uygulamalar arasında olmalı.
  • İklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı olmak için, tarımda iklim değişikliğine uyum seferberliğine geçilmeli.
  • İklim değişikliğine ‘uyum fonu’ acilen oluşturulmalı.
  • Düşük gelirli çiftçilere iklim değişikliğine uyum destekleri sağlanmalı.
  • Doğrudan ekim uygulamaları yaygınlaştırılmalı.
  • Yüzde 100 basınçlı sulamaya geçilmeli.
  • İklim bazlı dinamik tarımsal sigorta yaygınlaştırılmalı.
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