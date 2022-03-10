Tarihi yarımada bembeyaz görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı!

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaraların oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.