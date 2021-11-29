Tarihi surlarda sis manzaraları

Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan sis saat 11.00 gibi şehir merkezinin bir kısmını da etkisi altına aldı. Birkaç gündür devam edem sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürürken, kentte etkili olan sisle birlikte tarihi surlar da sis içinde kayboldu.

Hayatı olumsuz etkileyen sis Diyarbakır’ın simgelerinde ise fotoğrafik görüntüler oluşturdu. Fotoğraf gönüllüleri bu anları fotoğraflarken 5 kilometre uzunluğunda 10-12 metre yüksekliğinde olan surlar ve sur içinde sıra dışı görüntüler vatandaşlar tarafından da cep telefonları ile kaydedildi. Fotono21 fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, tarihi surların sis içinde olduğu anları fotoğrafladı. Kılıçoğlu, “Son birkaç gündür şehirde alışılagelmişin dışında meteorolojik olaylar yaşıyoruz. Hevsel Bahçelerinde zaman zaman sis bulutları oluşuyor ama şehir merkezinde de hissedilen bu sis çok görülen bir durum değil. Bundan dolayı bugün sisler ve surlar fotoğrafları çekmek için alandayız" dedi.