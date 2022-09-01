Tarihi surlarda bin 500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen, UNESCO tarafından 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında bin 500 yıllık kandil bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarının eski ihtişamına kavuşması için “Surlarda Diriliş” mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalardaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak Roma dönemine ait olduğu öngörülen bin 500 yıllık kandil bulundu.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğünü bozulmamış kandil Müze Müdürlüğüne teslim edildi.