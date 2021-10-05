Tarihi Şeher Yolu turizme kazandırılacak

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput Mahallesi ile Hüseynik arasındaki ulaşımı sağlayan tarihi ’Şeher Yolu’nun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tarihi süreçte kervanların kullandığı ve türkülere konu olan ’Şeher Yolu’nun yapılacak yenileme çalışmalarıyla yeniden eski cazibesine kavuşması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Harput Mahallesi ile Hüseynik arasındaki yolun turizme kazandırılması için gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları’na, Ulukent Mahalle Muhtarı Ayhan Atlan eşlik etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Başlatılan çalışmalar doğrultusunda yol güzergahında güvenlik açısından ihtiyaç duyulan kısımlarda taş duvar örüm çalışmaları devam ediyor. Projenin ikinci aşamasında yenileme çalışmalarına başlanacak. Gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda toplam 2 bin 100 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde yürüyüş yolu olarak düzenlenecek tarihi yol güzergâhı korkuluklarla çevrelenecek. Ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil bir doku kazanacak güzergah; oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları ve çeşmelerle yeni bir görünüme bürünecek. Proje, geleceğin turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Harput turizmine ise katkı sağlayacak” denildi.