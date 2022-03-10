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Tarihi Latifiye Camii’nin silüetini bozan betonarme yapı yıkıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Latifiye Camii’nin silüetini bozan betonarme yapının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre 10.03.2022, 12:16
Tarihi Latifiye Camii’nin silüetini bozan betonarme yapı yıkıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Latifiye Camii’nin silüetini bozan betonarme yapının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde bulunan, ilk etapta yıkılması planlanan 240 betonarme binanın yıkım çalışmaları kapsamında Latifiye Camii’nin silüetini bozan ve yıkımın başladığı Akın apartmanındaki çalışma alanında incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdülbaki Turğut, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Şahin Arpağ ile diğer ilgililer eşlik etti.

“Kaçak yapılaşmaların büyük bir kısmı tarihimizi de gizlemiştir”

Proje kapsamında 90’a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Demirtaş, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Özellikle sit alanı içerisinde kaçak olan yapıların ve betonarme binaların yıkımı için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Demirtaş, "Bugüne kadar yaklaşık 90’a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdik. 2010 yılından beri hepimizin üzerinde durduğu ve en son mahkemelerin lehimize vermiş olduğu karar doğrultusunda Akın apartmanını yıkıyoruz. Üç katını yıkacağız. 1370 yıllarında yapılmış olan Latifiye Camisi minaresi ile birlikte gün yüzüne çıkaracağız. Çünkü bu kaçak yapılaşmaların büyük bir kısmı bugüne kadar bizim tarihimizi gizlemiştir. Gizlenmiş olan bu tarihî yapıları yeniden canlandırmayı düşünüyoruz. Yani Mardin’i, Mardin’in geleceğini, geçmişinde aramaya çalışacağız. Geçmişi ile birlikte geleceğimize yön vereceğimize inanıyorum” dedi.

“Mardinlilere teşekkür ediyoruz”

Tarihi gizleyen betonarme yapıların yıkımında vatandaşların da duyarlık gösterdiğini anımsatan Vali Demirtaş, “Kurulun almış olduğu 240 tane bina var. İnşallah hedefimiz turizm sezonuna kadar bu binaların büyük bir kısmını yıkmak. Burada yaklaşık binin üzerinde bina olduğunu düşünüyorum, ama biz tabi sadece 240 bina için izin almışız. Kısmet olursa en yakın zamanda bunların tamamını yıkmaya çalışacağız. Hiçbir sorun yaşamıyoruz, sağ olsun vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Herkes Mardin’in bu gizlenmiş olan tarihinin hakikaten ortaya çıkarılması konusunda bizlere çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hem fiyat konusunda, hem de yıkım konusunda yardımları ve katkıları var, onun için biz tüm Mardinlilere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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