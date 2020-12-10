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Tarihi kent meydanında sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çevre 10.12.2020, 19:11
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Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini oldukça düşürdü. Sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Öte yandan tarihi kent meydanını örten yoğun sis ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ağaçlarda yer alan ışıklarla sisin birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştu.
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