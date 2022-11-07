Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın maskotu olan tilkiyi elleriyle beslediler

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda ziyaretçilerin sürekli yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, Tarihi Yarımada’nın adeta maskotu haline geldi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda tilki, ziyaretçilerin sürekli yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı. Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de yakından görme imkanı buluyor. Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede fenomen haline geldi.