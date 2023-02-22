Tarihi camideki denge sütunları 3 büyük depremde de kusursuz döndü

Elazığ’ın tarihi İzzet Paşa Camiinde bulunan denge sütunları, 3 büyük depremde de kusursuz döndü.

Elazığ’da 1866 yılında dönemin valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılan İzzet Paşa Camii, bir asır hizmet verdikten sonra çökmek üzere olduğu için 1967 yılında yıktırıldı. Yeniden yapımına başlanan cami, 1972 yılında bitirilerek günümüzdeki halini aldı ve yeniden ibadete açıldı. Türkiye’nin önemli eserleri arasında bulunan ve şehir ile özdeşleyen cami, özellikle mihrabında bulunan 2 adet denge sütunları ile büyük ilgi çekiyor. Tarihi cami, 2020 yılında Elazığ merkezli 6.8 olmak üzere son iki büyük depremde ayakta kalmayı başardı ve hiçbir hasar almadı. Camide herhangi bir sebeple çökme veya kaymalarını belirlemek amacıyla konulan denge sütunları da kusursuz dönüyor.

Cami ve denge sütunları hakkında bilgi veren Cami İmam Hatibi Mahmut Şakir Coşkun, “İzzet Paşa Cami Elazığ’ın en büyük camisidir. Güzel ve sağlam bir eser. 2020 yılında ve son olarak geçenlerde olanlarla birlikte 3 büyük depremi hasarsız bir şekilde atlatan kıymetli bir yapımız. İzzet Paşa Cami 1860’lı yıllarda dönemin valisi İzzet Paşa tarafından küçük bir cami olarak bulunduğu yerde yapılıyor. Daha sonra zamanla ihtiyaca cevap veremediğinden dolayı 1966 yılında eski cami yıkılarak bugün ki hali ile İzzet Paşa Cami inşa ediliyor. İbadete açılışı 1970’li yıllardır. Elazığ’ın en büyük, güzel ve önemli yapılarındandır. Halkımızın ilgi gösterdiği, ibadetinden lezzet aldığı, buluşma noktası olarak gördüğü Türkiye’deki simge camilerden birisidir” dedi.

“En ufak bir kayma ve statiğinde bozulma olsa sütunlar dönmeyecek”

Mihrabın sağında ve solunda iki tane sütun olduğunu aktaran Coşkun, “Biz bunlara denge sütunları diyoruz. Bunlar rahatlıkla dönüyor. Döndüğü içinde caminin sağlamlığını ve yapısının bozulmadığını işaret ediyor. Onun için bu camiyi yapanlar bunları düşünerek yapmış. En ufak bir kayma ve statiğinde bozulma olsa sütunlar dönmeyecek” diye konuştu.