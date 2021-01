Tarihi Bartın evlerinde kar güzelliği

Bartın’ın 150 yıllık tarihe sahip ahşap evlerinde kar yağışıyla birlikte tabloları aratmayan güzellikler oluştu.

Bartın’ın dört bir yanında yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran ahşap evler kar yağışının ardından tabloları aratmayan güzellikler oluşturdu. Osmanlı Dönemi’nin sivil mimari örneklerini sergilemelerinin yanı sıra Art Nouveau ve Barok sanatlarını da yansıtan tarihi Bartın evlerinin kar manzaraları fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Genellikle iki katlı ve “Daraba” denilen ağaç çitlerle çevrili bahçe içindeki tarihi evler pencereleri, merdivenleri ve tavanlarındaki süslemelerle de dikkat çekiyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Bartın’ın her mevsim güzel olduğuna dikkat çekerken Bartın’a has mimari yapısı olan Bartın evlerinin de kar yağışıyla birlikte renkli manzaralar oluşturduğunu kaydetti.

Başkan Akın, “Köklü tarihi, doğası, yeşili ve mavisiyle, ormanları, bitki örtüsü, Bartın’a has mimari yapısı olan Bartın Evleri’yle Karadeniz’in incisi konumunda olan güzel şehrimize her renk ve her mevsim çok yakışıyor. Yaz-kış demeden yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken Bartın, milli parkıyla, şelaleleri ve mavi bayrak adayı sahiliyle ülkemizin doğa harikası konumdadır. Böyle bir şehirde doğup, büyümek, yaşamak ve halkına hizmet etmek gururumuzdur. Şehrimizin güzelliklerini her fırsatta görünür kılmak önceliklerimiz arasındadır. Yoğun kar yağışıyla ortaya çıkan manzaralar ise insanı bir kez daha Bartın’a hayran bırakmaya yetiyor” dedi.