Tamamen kuruyan gölet, yeniden hayat buldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 36 yıl önce yapılan ve kuraklıkla birlikte birlikte en dip seviyeyi gören sulama göletinin o halinden eser kalmadı.

Göksun ilçesinin Kamışçık Mahallesi’nde 36 yıl önce tarımsal sulama amaçlı olarak yapılan gölet, kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kurumuştu. On binlerce elma, ceviz ağacı ve tarım arazilerinin sulandığı gölette derin çatlaklar oluşmuştu. Dağlardaki karın erimesi ve yağışlar, küçükbaş hayvanlara otlak haline dönüşen göleti tamamen doldurdu.

Göletteki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması, en çok da yöre halkını sevindirdi. Önümüzdeki günlerde başlayacak sulama sezonu öncesinde göletin masmavi görüntüsüne yeniden kavuştuğunu belirten bölge sakinleri, “36 yıl önce yapılan göletimiz, geçen yıl ekim ayında tamamen kurumuştu. Bu kış mevsiminin bereketi, göletimizi eski günlerine döndürdü. Bu göletten elma, ceviz ve tarım arazilerimizi suluyoruz. Suyun dokunduğu yerde hayat filizlenir. Göletimiz de yeniden doğdu” şeklinde konuştular.