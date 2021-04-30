banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!

Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan ‘tam kapanma’nın ilk gününde Karabük’te yoğun araç trafiği görüldü.

Çevre 30.04.2021, 15:29
2
Tam kapanmanın ilk günündeki araç trafiği normal günleri aratmadı

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlatılan ‘tam kapanma’nın ilk gününde Karabük’te yoğun araç trafiği görüldü.

Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulaması nedeniyle Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimleri artırdı. Yolları bariyerlerle büyük oranda kapatan ekipler sadece izin belgesi olan araçların geçişine izin veriyor. Kapanma nedeniyle kentte boş kalması düşünülen cadde, sokak ve yollardaki araç yoğunluğu pes dedirtti. Trafik ekiplerinin yolu tek şeride indirmesi nedeniyle oluşan metrelerce araç kuyruğu kameralara yansıdı.

Öte yandan, ödeme işlemlerini son güne bakan vatandaşlar bankalar önünde kuyruklar oluşturdu.
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?