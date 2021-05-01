Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

Tam kapanma süreciyle birlikte sokak hayvanlarını unutmayan polis ekipleri, kedi ve köpeklere mama, kuşlara ise yem bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çeşitli önlemler alındı. Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmayan Yozgat Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Ekipleri, gönüllü hayvan dostları ve diğer resmi kurum görevlileri “Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanların yanındayız” sloganıyla hareket ederek tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

Ekipler belirlenen bölgelere kedi, köpek maması ve kuş yemi bırakarak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımının tam kapanma sona erene kadar devam edeceği bildirildi.