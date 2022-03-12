Taksim’e lapa lapa kar yağdı

İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı, Taksim Meydanı’nda güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul, üç gündür kar yağışının etkisi altında. Kentin genelinde belirli aralıklarla görülen yağışlar, bugün de devam ediyor. Taksim Meydanı’na da lapa lapa kar yağdı. Yağan karın altında yürüyen vatandaşlar ise güzel görüntüler ortaya çıkardı. Zaman zaman hızını arttıran yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.