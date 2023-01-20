Taksim’e akşam saatlerinde yağmur sürprizi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Taksim’de yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı hava tahminlerinin ardından İstanbul’da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura Taksim’de hazırlıksız yakalanan turistler ve vatandaşlar, şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.